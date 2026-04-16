Agnese De Pasquale: “Con Roberto Priolo stiamo attraversando un momento delicato”

"Non tutto va sempre come ci saremmo aspettati che andasse. Magari abbiamo aspettative che poi vengono disilluse o semplicemente l'amore, che è un motore inalienabile, non basta": inizia così il lungo post in cui Agnese De Pasquale annuncia di attraversare un "momento delicato" con Roberto Priolo.



L'ex dama di Uomini e Donne, 42 anni, scrive sui social: "Stiamo attraversando un momento delicato nella nostra coppia. Io sto attraversando un periodo personale duro e cerco con tutta me stessa di provare a staccare e di essere presente quando siamo assieme, ma, di fronte a 'problemoni', i problemini mi sembrano quisquilie e minuzie evitabili. Siamo diversi, come dici sempre tu, io sono tonda e tu quadrato. Il 'ci incastriamo perfettamente' sta avendo qualche intoppo, ma entrambi proviamo a creare quell'incastro a cui tanto teniamo, ma non sta venendo naturale".

"Tu ti chiudi e le tue chiusure e i tuoi silenzi mi fanno chiudere a mia volta. La mia parte istintiva prende il sopravvento, specialmente quando vedo muri o percepisco giudizi. Spero tanto di riuscire a darti tutta la felicità che meriti e non sempre ne sono capace. So che anche per te vale lo stesso, ma anche tu non sempre ci riesci", spiega Agnese, pubblicando uno scatto con il compagno.



L'ex dama ha fiducia di poter ritrovare un equilibrio con l'ex cavaliere: "Credo tanto nel dialogo e spero che questo ci aiuti a trovare un punto d'incontro laddove ci allontaniamo pur stando vicini. Ci stiamo conoscendo e quando ci guardiamo negli occhi riconosciamo nell'altro un'anima pura da custodire. Entrambi vogliamo solo far star bene l'altro. Continuo a credere in quel noi che tanto abbiamo voluto e spero che tutto torni ad incastrarsi superando le nostre innegabili differenze. Con sincerità, questa è la nostra fase fatta di indiscutibile amore, ma di alcune distanze e incomprensioni che speriamo si possano superare".



Nei commenti Roberto Priolo ha teso una mano alla compagna: "Non è un momento semplice e lo vedo. Tra noi non c’è una parte contro l’altra. Stiamo solo cercando di capire con sincerità cosa siamo e dove andare. Se mi chiudo a volte è un mio limite, non una mancanza di ciò che sento per te. Io ci tengo a te. E a noi ci tengo davvero".