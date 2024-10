Adele si è commossa durante il suo ultimo concerto al teatro Colosseum a Las Vegas, quando ha visto tra il pubblico la collega e amica Céline Dion.

La cantante britannica ha raggiunto la collega per abbracciarla ed entrambe non hanno trattenuto le lacrime.

Con un post sui social Adele ha poi voluto commentare quanto l'incontro con la cantante canadese sia stato speciale: "Céline ti amo tantissimo! Le parole non riassumeranno mai cosa significhi per me, o cosa significhi la tua presenza al mio spettacolo".

L'abbraccio tra le due cantanti è diventato subito virale sui social così come le parole che Adele ha rivolto a Céline Dion: "Sarà qualcosa che ricorderò per sempre. È un cerchio che si chiude per me essere lì con te. Grazie mille".

Adele, il ritiro dalle scene

Il concerto al Colosseum di Las Vegas, a cui Céline Dion si è presentata tra il pubblico, è tra gli ultimi spettacoli che Adele ha organizzato prima del suo ritiro dalle scene a tempo indeterminato.

Dopo il primo stop per motivi di salute annunciato a febbraio, Adele ha rivelato a settembre che intende prendersi una pausa a tempo indeterminato dal mondo della musica.

La cantante ha dichiarato di voler riprendere in mano i propri spazi e godersi la sua nuova vita anche alla luce del recente matrimonio con Rich Paul.