Adele cancella i concerti per problemi di salute

Instagram @adele

Adele ha annunciato sui social il rinvio tutti i concerti di marzo a Las Vegas per motivi di salute che le hanno causato problemi alla voce.

"Purtroppo devo prendermi una pausa e rimandare la mia residency a Las Vegas. Ero malata alla fine dell'ultima tappa e durante tutta la pausa. Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero, e ora sono di nuovo malata. Sfortunatamente tutto questo ha messo a dura prova la mia voce. E così, su ordine dei medici, non ho altra scelta che riposarmi completamente".

"I restanti cinque fine settimana di questa tappa verranno rinviati a data da destinarsi. Stiamo già elaborando i dettagli che vi verranno forniti al più presto", ha concluso la cantante, spiegando che le date posticipate sono quelle del primo, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 marzo 2024.

Adele parla dei suoi problemi di salute

Instagram @adele

Il Daily Mail ha fatto sapere che durante uno dei recenti spettacoli di Adele a Las Vegas, al Colosseo del Caesars Palace, la cantante aveva parlato al pubblico delle sue condizioni di salute.

"A metà della notte scorsa - sono sicura che potete avvertirlo un po' nella mia voce, sia mentre parlo sia durante le mie esibizioni - ero stanca, non ho dormito molto bene... oggi il mio petto è in fiamme e non riesco a pronunciare correttamente le note di testa. Subito dopo questo spettacolo andrò a riposare la voce", aveva detto alla folla. Il quotidiano britannico ha spiegato che nonostante tutto, Adele durante il concerto aveva continuato a cantare, sorseggiando acqua calda con miele per calmare il dolore alla gola.

Questa non è la prima volta che Adele ha problemi con la voce. La cantante a novembre del 2011 è stata operata per un'emorragia alle corde vocali, nel 2017 aveva cancellato il suo concerto allo Stadio di Wembley di Londra perché aveva le corde vocali danneggiate e sui social aveva annunciato che non avrebbe potuto partecipare alle ultime due date del tour londinese.

"Le ultime due serate a Wembley sono state gli spettacoli migliori della mia vita. Tornare a casa e ricevere una risposta del genere dopo così tanto tempo lontano dalle scene, facendo qualcosa che non avrei mai pensato di poter realizzare, ma che è riuscito, mi ha lasciato senza parole. Tuttavia, ho avuto difficoltà a livello vocale entrambe le sere. Ho dovuto spingere molto più forte del solito, mi sentivo come se dovessi costantemente schiarirmi la voce. Dire che ho il cuore spezzato sarebbe un eufemismo", aveva spiegato Adele, che nel 2022 aveva dovuto cancellare altri concerti perché gran parte del suo staff aveva contratto il Covid.