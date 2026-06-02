La seconda puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio ( Entre tierras ) , è andata in onda martedì 2 giugno in prima serata di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Manuel percepisce un cambiamento in María. Tra i due nasce un accordo, destinato a durare fino a quando i debiti della famiglia di María non saranno saldati. Intanto, Justa spinge Ramón a dubitare del matrimonio. I contrasti con le giornaliere esplodono, mentre una serie di eventi inattesi incrina ulteriormente l'equilibrio della tenuta.

Quando Nicolás scompare e una piena improvvisa travolge ogni cosa, dal fiume riaffiorano ombre pronte a sconvolgere ogni certezza.



La Guardia Civil ritrova il corpo senza vita di Llanos. Il paese si popola di voci e sospetti, mentre al funerale irrompe Alonso, il fratello, deciso ad additare Manuel come colpevole. L'uomo viene arrestato e su di lui incombe un rischio estremo. Intanto Maria riceve una visita inattesa: Alonso le propone un'alleanza per "fare giustizia", accusando i Cervantes di aver tradito sua sorella. Tra pressioni, promesse e trappole silenziose, la verità sembra avvicinarsi. Ma sul piano personale nulla è semplice: una partenza improvvisa, una scoperta dolorosa e parole non dette rimettono tutto in discussione.

Un nuovo inizio va in onda il martedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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