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Un nuovo inizio

SERIE TV22 giugno 2026

Un nuovo inizio, la puntata del 22 giugno in streaming

La puntata di Un nuovo inizio, andata in onda il 22 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras), è andata in onda lunedì 22 giugno in prima serata di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Un nuovo inizio, la trama della puntata del 22 giugno

Megan Montaner (Maria) in una scena di Un nuovo inizio
Megan Montaner (Maria) in una scena di Un nuovo inizio

Josè e Manuel raggiungono un accordo. Manuel vorrebbe dividere quanto guadagnerà con Claudia, ma lei se n'è già andata. Manuel intende consegnare il grano pattuito, ma i francesi a cui avrebbe dovuto venderlo hanno rotto il contratto e ora si vede costretto a licenziare dei lavoratori. Maria vuole rimanere alla Mancia insieme a Nicolas e al bambino che aspetta.

Guillermo comunica di aver già avvisato la polizia, in quanto la moto di Manuel è stata manomessa. Le indagini si concentrano subito su un sospettato principale e i dubbi ricadono su Gabi, l’unico operaio ad avere accesso ai prodotti chimici utilizzati.

Justa accusa Josè, che nega ogni responsabilità, finché la vedova non scopre che la sua mano sinistra è ustionata. Justa lo riferisce a María, ma servono prove concrete. Nel frattempo, Claudia è decisa a dimostrare l'innocenza di Gabi. Le tre donne elaborano un piano per provare la colpevolezza di Josè. Nel frattempo Maria entra in travaglio e dà alla luce una bambina, che chiama Manuela.

Un nuovo inizio va in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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