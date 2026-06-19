La puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio ( Entre tierras ), è andata in onda lunedì 22 giugno in prima serata di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Josè e Manuel raggiungono un accordo. Manuel vorrebbe dividere quanto guadagnerà con Claudia, ma lei se n'è già andata. Manuel intende consegnare il grano pattuito, ma i francesi a cui avrebbe dovuto venderlo hanno rotto il contratto e ora si vede costretto a licenziare dei lavoratori. Maria vuole rimanere alla Mancia insieme a Nicolas e al bambino che aspetta.

Guillermo comunica di aver già avvisato la polizia, in quanto la moto di Manuel è stata manomessa. Le indagini si concentrano subito su un sospettato principale e i dubbi ricadono su Gabi, l’unico operaio ad avere accesso ai prodotti chimici utilizzati.

Justa accusa Josè, che nega ogni responsabilità, finché la vedova non scopre che la sua mano sinistra è ustionata. Justa lo riferisce a María, ma servono prove concrete. Nel frattempo, Claudia è decisa a dimostrare l'innocenza di Gabi. Le tre donne elaborano un piano per provare la colpevolezza di Josè. Nel frattempo Maria entra in travaglio e dà alla luce una bambina, che chiama Manuela.

Un nuovo inizio va in onda il lunedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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