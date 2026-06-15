La puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras), è andata in onda lunedì 15 giugno in prima serata di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.
Josè arriva alla Mancia con un dubbio inquietante, insinuato da Justa.
Le condizioni di Ramón precipitano e riaffiora un segreto custodito per tanto tempo. Rivelazioni dal passato aprono crepe inattese, mentre nuovi assetti prendono forma tra lavoratori e proprietà.
Manuel si allontana da María perché gli ha taciuto i dubbi sulla futura paternità. Nel frattempo, affronta una questione: il contenzioso sulle sue terre, rivendicate da Claudia. Guillermo tenta di riavvicinarsi a Custodio, che lo respinge con disprezzo, ma durante la notte si rifugia tra le sue braccia. Manuel parte per Madrid in cerca di un avvocato e di un lavoro, nel caso dovesse perdere la tenuta, ricordando a María che deve continuare a saldare il suo debito.
Un nuovo inizio va in onda il martedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
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