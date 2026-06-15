La puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras), è andata in onda lunedì 15 giugno in prima serata di Canale 5.



La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Un nuovo inizio, la trama della puntata del 15 giugno