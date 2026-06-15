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Un nuovo inizio

SERIE TV15 giugno 2026

Un nuovo inizio, la puntata del 15 giugno in streaming

La puntata di Un nuovo inizio, andata in onda il 15 giugno su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras), è andata in onda lunedì 15 giugno in prima serata di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Un nuovo inizio, la trama della puntata del 15 giugno

Llorenc Gonzalez (Gabriel) in una scena di Un nuovo inizio
Llorenc Gonzalez (Gabriel) in una scena di Un nuovo inizio

Josè arriva alla Mancia con un dubbio inquietante, insinuato da Justa.

Le condizioni di Ramón precipitano e riaffiora un segreto custodito per tanto tempo. Rivelazioni dal passato aprono crepe inattese, mentre nuovi assetti prendono forma tra lavoratori e proprietà.

Manuel si allontana da María perché gli ha taciuto i dubbi sulla futura paternità. Nel frattempo, affronta una questione: il contenzioso sulle sue terre, rivendicate da Claudia. Guillermo tenta di riavvicinarsi a Custodio, che lo respinge con disprezzo, ma durante la notte si rifugia tra le sue braccia. Manuel parte per Madrid in cerca di un avvocato e di un lavoro, nel caso dovesse perdere la tenuta, ricordando a María che deve continuare a saldare il suo debito.

Un nuovo inizio va in onda il martedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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