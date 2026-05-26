La prima puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio ( Entre tierras ) , è andata in onda martedì 26 maggio in prima serata di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Ramón Cervantes è un ricco possidente castigliano che giunge in un paesino della provincia di Almería con lo scopo di trovare una moglie.

María è la primogenita di una famiglia che vive di sacrifici ed è costretta ad accettare di rinunciare a ciò che vuole il suo cuore pur di garantire un futuro ai suoi cari, nonostante l'attesa di un fidanzato partito anni prima per la Germania e ormai scomparso nel silenzio. Durante il matrimonio, María scopre che le nozze sono per procura e che l'uomo a cui è legata è in realtà Manuel, il nipote di Ramón.



Arrivata nella nuova casa, María inizia a conoscere le persone che ne governano gli equilibri, a partire da Justa, che la introduce alle regole e ai doveri quotidiani. Intanto crescono le pressioni su Manuel, legato a obblighi che non ammettono esitazioni.

Nel lavoro nei campi, María avverte l'ostilità delle jornaleras e i sospetti che circolano sul passato della famiglia. Voci, allusioni e una scoperta inattesa riportano alla luce la storia della prima moglie di Manuel, mentre un evento improvviso coinvolge suo figlio e apre interrogativi inquietanti.

Per María, la paura e il dubbio diventano compagni costanti, in un luogo dove nulla è come appare.

Un nuovo inizio va in onda il martedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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