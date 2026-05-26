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Un nuovo inizio

SERIE TV26 maggio 2026

Un nuovo inizio, la prima puntata in streaming

La prima puntata di Un nuovo inizio, andata in onda il 26 maggio su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La prima puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) , è andata in onda martedì 26 maggio in prima serata di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast e i personaggi di Un nuovo inizio.

Un nuovo inizio, la trama della prima puntata del 26 maggio

Megan Montaner (Maria) in una scena di Un nuovo inizio
Megan Montaner (Maria) in una scena di Un nuovo inizio

Ramón Cervantes è un ricco possidente castigliano che giunge in un paesino della provincia di Almería con lo scopo di trovare una moglie.

María è la primogenita di una famiglia che vive di sacrifici ed è costretta ad accettare di rinunciare a ciò che vuole il suo cuore pur di garantire un futuro ai suoi cari, nonostante l'attesa di un fidanzato partito anni prima per la Germania e ormai scomparso nel silenzio. Durante il matrimonio, María scopre che le nozze sono per procura e che l'uomo a cui è legata è in realtà Manuel, il nipote di Ramón.

Arrivata nella nuova casa, María inizia a conoscere le persone che ne governano gli equilibri, a partire da Justa, che la introduce alle regole e ai doveri quotidiani. Intanto crescono le pressioni su Manuel, legato a obblighi che non ammettono esitazioni.

Nel lavoro nei campi, María avverte l'ostilità delle jornaleras e i sospetti che circolano sul passato della famiglia. Voci, allusioni e una scoperta inattesa riportano alla luce la storia della prima moglie di Manuel, mentre un evento improvviso coinvolge suo figlio e apre interrogativi inquietanti.

Per María, la paura e il dubbio diventano compagni costanti, in un luogo dove nulla è come appare.

Un nuovo inizio va in onda il martedì in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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