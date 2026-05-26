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Un nuovo inizio

SERIE TV26 maggio 2026

Un nuovo inizio, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della nuova serie con Megan Montaner Un nuovo inizio andrà in onda martedì 2 giugno su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La seconda puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) andrà in onda martedì 2 giugno in prima serata su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Un nuovo inizio già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Un nuovo inizio, le anticipazioni della seconda puntata del 2 giugno

Megan Montaner (Maria) in una scena di Un nuovo inizio
Megan Montaner (Maria) in una scena di Un nuovo inizio

Manuel avverte un cambiamento in María, segnata da ciò che è accaduto nel bosco ma ormai decisa a non avere più paura. Tra i due nasce un fragile accordo, destinato a durare fino a quando i debiti della famiglia di lei non saranno saldati.

Intanto, Justa alimenta sospetti e tensioni, spingendo Ramón a dubitare del matrimonio.

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