La seconda puntata della nuova serie tv spagnola con Megan Montaner Un nuovo inizio (Entre tierras) andrà in onda martedì 2 giugno in prima serata su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Un nuovo inizio già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Manuel avverte un cambiamento in María, segnata da ciò che è accaduto nel bosco ma ormai decisa a non avere più paura. Tra i due nasce un fragile accordo, destinato a durare fino a quando i debiti della famiglia di lei non saranno saldati.
Intanto, Justa alimenta sospetti e tensioni, spingendo Ramón a dubitare del matrimonio.
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