La fiction, una coproduzione RTI - Banijay Studios Italy e diretta da Fabrizio Costa , vanta nel cast: Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta, Luca Capuano, Alessandro Tersigni e Caterina Vertova. Nel video qui sopra, scopriamo il cast e i personaggi della serie Una nuova vita .

Una nuova vita è la nuova serie Mediaset con protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci che debutta mercoledì 28 gennaio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Anna Valle in una scena di Una nuova vita

Una nuova vita, anticipazioni prima puntata

Vittoria Greco (Anna Valle) era un medico all’inizio di una brillante carriera, ma l’incidente in montagna in cui è morto suo marito ha travolto ogni cosa, trascinandola in carcere con una condanna senza appello: per tutti, ad uccidere Leonardo Moser (Luca Capuano) è stata lei.

A distanza di otto anni da quel tragico evento, Vittoria, che si è sempre proclamata innocente, esce dal carcere, dove nel frattempo ha conseguito la specializzazione in medicina generale. Riottenuta la libertà, la donna torna a San Martino di Castrozza con un unico scopo: riconquistare la fiducia del figlio Matteo (Gabriele Rizzoli), ormai adolescente, cresciuto con la nonna e gli zii paterni.

In paese tutti la evitano e si rifiutano di rivolgersi a lei come pazienti; e poi c’è la famiglia di Leonardo che ha fatto in modo che suo figlio si schierasse contro di lei. Gli unici che le offrono una spalla sono l’amica e assistente Iman (Martina Sammarco) e Diego (Francesco Ferdinandi): anni fa, si era sparsa la voce che lui e Vittoria avessero una relazione, e che proprio per questo la donna si fosse liberata del marito, inscenando l’incidente.

Cercando di trovare una nuova dimensione e di riconquistare suo figlio, Vittoria si avvicina a Marco Premoli (Daniele Pecci), avvocato di città arrivato nella valle per ritrovare la figlia Asia (Anna Godina), fuggita da Milano e misteriosamente scomparsa.

Sarà lui ad aiutarla nella battaglia legale per riottenere l’affido di Matteo e nelle indagini per individuare il vero assassino di suo marito.

Una nuova vita, dove è stata girata la serie

Una nuova vita è stata girata tra le bellezze naturali di San Martino di Castrozza nella provincia autonoma di Trento.

Il regista Fabrizio Costa racconta l'importanza del paesaggio nella storia di Vittoria: "La storia comincia otto anni fa, nella luce delle Dolomiti. Vittoria arrampica con il marito Leonardo su una strada ferrata chiusa al pubblico per manutenzione. Lei per un momento si ferma a prendere fiato, mentre lui prosegue da solo fino alla cima non troppo lontana. Quando Vittoria lo raggiunge, scopre che, in quei pochi minuti in cui non era sotto il suo sguardo, suo marito è stato ucciso. Un inizio violento e nello stesso tempo struggente, incorniciato dalla maestosità e dal silenzio delle vette. Montagne che faranno da sfondo a questa storia, dandole un carattere inquietante e nello stesso tempo sospeso".

