Anna Valle interpreta la protagonista Vittoria Greco. Medico dalla personalità fiera, Vittoria ha scontato sette anni di carcere per l’omicidio del marito Leonardo; condanna che lei non ha mai accettato, in quanto si è sempre proclamata innocente. Al suo ritorno a San Martino di Castrozza porta con sé un’unica ossessione: riconquistare l’amore del figlio Matteo, che non l’ha mai perdonata.

Daniele Peci è Marco Premoli. Avvocato penalista di successo, arriva in montagna sulle tracce della figlia Asia, fuggita da casa alla ricerca della verità sulla madre naturale.

Anna Godina dà il volto ad Asia. La figlia 25enne di Marco è segnata dal desiderio di ritrovare la madre naturale. Ha abbandonato gli studi e le ambizioni per perdersi in un vortice di eccessi, ribellioni e fughe.

Gabriele Rizzoli interpreta Matteo Moser. Figlio di Vittoria e Leonardo, è un ragazzo di diciassette anni, cresciuto senza madre, affidato agli zii e alla nonna paterna.

Luca Capuano è Leonardo Moser. Marito di Vittoria e padre di Matteo, muore precipitando dalla Cima degli Angeli durante una scalata.

Caterina Vertova ricopre il ruolo di Floriana Moser. Madre di Leonardo e matriarca della famiglia. In lei domina l’ossessione di proteggere il ricordo del figlio morto e di tenere Vittoria lontana dal nipote Matteo.

Anna Favella è Barbara Moser. Sorella di Leonardo, ama Matteo come un figlio e non tollera l’idea che Vittoria possa strapparglielo via.

Alessandro Tersigni interpreta Umberto. Marito di Barbara, è un uomo pragmatico che guida l’impresa di costruzioni di famiglia.

Kaspar Capparoni dà il volto a Raul Chiesa. Patriarca della famiglia Chiesa, è un uomo di montagna, rude e autorevole.

