Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a sabato 31 ottobre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Sengul organizza una cena per Orhan, mentre Doruk scopre i legami pericolosi di Omer con Tayfun.
Resul ruba i dispositivi di Akif, incluso il video incriminante, mentre Akif dichiara l’intenzione di chiedere la mano di Suzan.
Nebahat rifiuta il divorzio da Akif in tribunale, allungando i tempi legali.
La cena romantica di Doruk e Asiye viene interrotta dall’arrivo di Nebahat.
Omer, coinvolto in una riscossione da Tayfun, si rivolge a Doruk per saldare il debito.
Asiye viene colpita da un proiettile. Omer si sente in colpa e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo la famiglia.