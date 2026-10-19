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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV19 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 26 al 31 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
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Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a sabato 31 ottobre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 26 al 31 ottobre

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sengul organizza una cena per Orhan, mentre Doruk scopre i legami pericolosi di Omer con Tayfun.

Resul ruba i dispositivi di Akif, incluso il video incriminante, mentre Akif dichiara l’intenzione di chiedere la mano di Suzan.

Nebahat rifiuta il divorzio da Akif in tribunale, allungando i tempi legali.

La cena romantica di Doruk e Asiye viene interrotta dall’arrivo di Nebahat.

Omer, coinvolto in una riscossione da Tayfun, si rivolge a Doruk per saldare il debito.

Asiye viene colpita da un proiettile. Omer si sente in colpa e Doruk lo accusa di aver messo in pericolo la famiglia.

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