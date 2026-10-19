La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 20 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Resul organizza una nuova attività scolastica: una giornata al bowling per tutta la classe. Tolga, però, prepara l'ennesima provocazione ai danni di Omer, alimentando nuove tensioni tra i ragazzi.