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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV19 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 20 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 20 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 20 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 20 ottobre

Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Koçat (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Resul organizza una nuova attività scolastica: una giornata al bowling per tutta la classe. Tolga, però, prepara l'ennesima provocazione ai danni di Omer, alimentando nuove tensioni tra i ragazzi.

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