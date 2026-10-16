Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV16 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 16 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 16 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 16 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 16 ottobre

Ahu Yağtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Ahu Yağtu (Suzan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Mentre Ayla diventa la responsabile amministrativa dell’istituto, Ogulcan e Omer cercano un modo per guadagnare qualche soldo vendendo acqua.

Nel frattempo, Akif rivela a Suzan di essere andato via da casa e Nebahat si rende conto che il suo matrimonio è ormai finito.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il peccato e la vergogna
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto