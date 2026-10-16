Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 16 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Mentre Ayla diventa la responsabile amministrativa dell’istituto, Ogulcan e Omer cercano un modo per guadagnare qualche soldo vendendo acqua.
Nel frattempo, Akif rivela a Suzan di essere andato via da casa e Nebahat si rende conto che il suo matrimonio è ormai finito.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.