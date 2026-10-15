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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV15 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 15 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 15 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 15 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 15 ottobre

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ogulcan perde fiducia nei confronti di Harika dopo che lei confessa di avergli mentito a proposito della sera prima. 

Asiye, invece, viene portata nell’infermeria della scuola dopo aver avuto un mancamento dovuto ai pasti saltati a causa della situazione economica della sua famiglia.

Nel frattempo, Ömer subisce un’aggressione da dei criminali che, durante il suo turno notturno, lo scambiano per un parcheggiatore abusivo.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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