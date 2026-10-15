Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 15 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Ogulcan perde fiducia nei confronti di Harika dopo che lei confessa di avergli mentito a proposito della sera prima.
Asiye, invece, viene portata nell’infermeria della scuola dopo aver avuto un mancamento dovuto ai pasti saltati a causa della situazione economica della sua famiglia.
Nel frattempo, Ömer subisce un’aggressione da dei criminali che, durante il suo turno notturno, lo scambiano per un parcheggiatore abusivo.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.