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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV16 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 15 ottobre in prima serata in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 15 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 15 ottobre in prima serata Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 15 ottobre in prima serata

Ogun Kaptanoglu (Resul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Ogun Kaptanoglu (Resul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Dopo la scoperta della relazione tra Akif e Suzan, le conseguenze non tardano a farsi sentire. Resul accusa Suzan di avergli nascosto la verità e di non aver chiuso con Akif. Ferita dalla sua mancanza di fiducia, la donna decide di troncare definitivamente con lui e, al tempo stesso, di lasciare il lavoro. Akif la trova in lacrime e cerca di intervenire, ma lei lo implora di starle lontano.

Sul fronte scolastico, Tolga provoca Harika e gli altri compagni, insinuando che Akif e Suzan siano ancora innamorati e scatenando un nuovo scontro.

Nel frattempo, Resul comunica ad Akif che la fiducia tra loro è ormai compromessa e vorrebbe interrompere la loro collaborazione.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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