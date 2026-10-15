Dopo la scoperta della relazione tra Akif e Suzan, le conseguenze non tardano a farsi sentire. Resul accusa Suzan di avergli nascosto la verità e di non aver chiuso con Akif. Ferita dalla sua mancanza di fiducia, la donna decide di troncare definitivamente con lui e, al tempo stesso, di lasciare il lavoro. Akif la trova in lacrime e cerca di intervenire, ma lei lo implora di starle lontano.

Sul fronte scolastico, Tolga provoca Harika e gli altri compagni, insinuando che Akif e Suzan siano ancora innamorati e scatenando un nuovo scontro.

Nel frattempo, Resul comunica ad Akif che la fiducia tra loro è ormai compromessa e vorrebbe interrompere la loro collaborazione.

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