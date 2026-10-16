La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 17 ottobre dalle 14:30 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaan ricompra ad Asiye la gonna bruciata, ma lei crede sia stato Doruk e lo ringrazia, scatenando così una scenata di gelosia.
Omer si dispera quando scopre che Asiye è svenuta per la fame e, sentendosi incapace di proteggere le sorelle, accetta un misterioso e pericoloso lavoro pur di garantire loro un futuro migliore.