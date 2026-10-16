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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV16 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 17 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda sabato 17 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 17 ottobre dalle 14:30 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 17 ottobre

Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Kaan ricompra ad Asiye la gonna bruciata, ma lei crede sia stato Doruk e lo ringrazia, scatenando così una scenata di gelosia.

Omer si dispera quando scopre che Asiye è svenuta per la fame e, sentendosi incapace di proteggere le sorelle, accetta un misterioso e pericoloso lavoro pur di garantire loro un futuro migliore.

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