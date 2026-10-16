Kaan ricompra ad Asiye la gonna bruciata, ma lei crede sia stato Doruk e lo ringrazia, scatenando così una scenata di gelosia.

Omer si dispera quando scopre che Asiye è svenuta per la fame e, sentendosi incapace di proteggere le sorelle, accetta un misterioso e pericoloso lavoro pur di garantire loro un futuro migliore.

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