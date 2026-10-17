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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV17 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 19 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 19 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 19 ottobre

Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Akif torna a casa per prendere alcuni vestiti, ma Nebahat, convinta che sia già andato a vivere con l'amante Suzan, si arrabbia.

A scuola, il preside annuncia un'asta di beneficenza per finanziare la costruzione di una biblioteca in una scuola gemellata.

Infine Ozge, interessata a Doruk, cerca di allontanarlo da Asiye.

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