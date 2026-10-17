La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 19 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif torna a casa per prendere alcuni vestiti, ma Nebahat, convinta che sia già andato a vivere con l'amante Suzan, si arrabbia.
A scuola, il preside annuncia un'asta di beneficenza per finanziare la costruzione di una biblioteca in una scuola gemellata.
Infine Ozge, interessata a Doruk, cerca di allontanarlo da Asiye.