Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda sabato 17 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity , dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Omer, sconvolto dal fatto che Asiye sia svenuta per la fame, accetta un lavoro rischioso per garantire un futuro alle sorelle, portando a casa i primi soldi e fingendo di lavorare come addetto alle consegne.

Ogulcan, ferito dalle parole che crede di aver sentito dire a Harika, decide di lasciarla, nonostante sia molto innamorato di lei. Orhan è combattuto sul destino di Sengul, ma i ragazzi scelgono di perdonarla e di sostenerla.

A scuola, Asiye si riprende, grazie anche all'aiuto di Doruk, mentre Kaan soffoca i propri sentimenti per lei. Resul organizza una nuova attività scolastica: una giornata al bowling per tutta la classe. Tolga, però, prepara l'ennesima provocazione ai danni di Omer, alimentando nuove tensioni tra i ragazzi.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE