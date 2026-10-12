Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 ottobre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

A scuola, il preside annuncia un'asta di beneficenza per finanziare la costruzione di una biblioteca in una scuola gemellata. Intanto Ozge, interessata a Doruk, cerca di allontanarlo da Asiye.

Nebahat scopre grazie a Doruk che Akif e Suzan in realtà non sono tornati a essere amanti e capisce di aver cacciato di casa il marito per un equivoco.

Akif e Nebahat hanno quasi terminato le pratiche per il divorzio e Suzan accetta di uscire a cena con il ragazzo.

In gita con la scuola Ayla vuole ostacolare Berk e Aybike, separandoli in due squadre diverse, mentre Tolga fa uno scherzo a Ogulcan.

Infine, Tolga tenta di provocare Omer, ma viene fermato e intimidito dagli scagnozzi di Ahmet, il proprietario del bowling, che avevano riconosciuto Omer e intervengono per difenderlo.

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