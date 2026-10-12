Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV12 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le trame della settimana dal 19 al 24 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della seconda stagione della soap opera turca in onda su Canale 5
Condividi:

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 ottobre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim), la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il weekend alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2: le trame dal 19 al 24 ottobre

Asli Mavitan (Ayla) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Asli Mavitan (Ayla) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

A scuola, il preside annuncia un'asta di beneficenza per finanziare la costruzione di una biblioteca in una scuola gemellata. Intanto Ozge, interessata a Doruk, cerca di allontanarlo da Asiye.

Nebahat scopre grazie a Doruk che Akif e Suzan in realtà non sono tornati a essere amanti e capisce di aver cacciato di casa il marito per un equivoco.

Akif e Nebahat hanno quasi terminato le pratiche per il divorzio e Suzan accetta di uscire a cena con il ragazzo.

In gita con la scuola Ayla vuole ostacolare Berk e Aybike, separandoli in due squadre diverse, mentre Tolga fa uno scherzo a Ogulcan.

Infine, Tolga tenta di provocare Omer, ma viene fermato e intimidito dagli scagnozzi di Ahmet, il proprietario del bowling, che avevano riconosciuto Omer e intervengono per difenderlo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il peccato e la vergogna
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto