Tutto per la mia famiglia 2, Resul muore?

Resul indaga su Akif e ingaggia un hacker per far sì che copi su una chiavetta USB tutto il contenuto del portatile di Akif, incluso il video della morte di Veli.



Una volta in possesso del video incriminato, Resul lo mostra a Nebahat e dice che vuole denunciare alla polizia Akif. Nebahat teme che Akif possa finire in carcere e così tenta in tutti i modi di fermare Resul prima che vada a sporre denuncia. La donna lo colpisce alla testa, lasciandolo a terra privo di sensi.



Successivamente, Resul riprende coscienza e ha uno scontro con Akif, che nel frattempo ha raggiunto Nebahat. Durante la lite, Resul scivola, sbatte la testa e muore. Akif e Nebahat provano a cancellare le tracce di quanto accaduto e scappano, convinti di essere nei guai seri.

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