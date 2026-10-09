Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV09 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 9 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 9 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 9 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 9 ottobre

Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sengul riacquista la memoria e ricorda improvvisamente i crimini commessi da Akif e la dura cacciata di casa da parte di Orhan. Sengul accusa così Akif di essere un assassino davanti alla famiglia, ma, temendo di essere nuovamente allontanata dal marito, ritratta subito sostenendo di averlo confuso con un attore.

Akif, seppur insospettito, accetta la spiegazione e suggerisce a Nebahat di riassumere la donna come domestica per controllarla. Nel frattempo, si interroga sull'esistenza di altre copie della chiavetta USB compromettente, contenente il video della morte di Veli.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • High school secrets
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto