Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 9 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sengul riacquista la memoria e ricorda improvvisamente i crimini commessi da Akif e la dura cacciata di casa da parte di Orhan. Sengul accusa così Akif di essere un assassino davanti alla famiglia, ma, temendo di essere nuovamente allontanata dal marito, ritratta subito sostenendo di averlo confuso con un attore.
Akif, seppur insospettito, accetta la spiegazione e suggerisce a Nebahat di riassumere la donna come domestica per controllarla. Nel frattempo, si interroga sull'esistenza di altre copie della chiavetta USB compromettente, contenente il video della morte di Veli.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.