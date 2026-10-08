Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda giovedì 8 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Mentre Sengul fa grossi sforzi per cercare di riacquisire la memoria perduta, Orhan è angosciato perché deve pagare Haluk, ma è senza soldi dopo aver perso il lavoro. Prova così a chiedere un prestito all'amico Mahmut, ma l'uomo non è d'aiuto.



Intanto, all'Ataman, Resul introduce una novità: l'elezione dei rappresentanti degli studenti. Doruk, entusiasta, decide subito di candidarsi e sembra essere il favorito, quando, a sorpresa, decide di candidarsi anche Asiye.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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