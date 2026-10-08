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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV08 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata dell'8 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda l'8 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 8 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata dell'8 ottobre

Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Mentre Sengul fa grossi sforzi per cercare di riacquisire la memoria perduta, Orhan è angosciato perché deve pagare Haluk, ma è senza soldi dopo aver perso il lavoro. Prova così a chiedere un prestito all'amico Mahmut, ma l'uomo non è d'aiuto.

Intanto, all'Ataman, Resul introduce una novità: l'elezione dei rappresentanti degli studenti. Doruk, entusiasta, decide subito di candidarsi e sembra essere il favorito, quando, a sorpresa, decide di candidarsi anche Asiye.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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