Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 7 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Omer e Asiye rimangono intrappolati nell'incendio provocato da Tolga. Doruk, Kaan e Ogulcan rientrano nel locale riuscendo a metterli in salvo.
All'arrivo dei soccorsi, Omer accusa apertamente Tolga di aver provocato l'incendio, ma lui nega ogni responsabilità.
Due settimane dopo l'incidente, i ragazzi tornano a scuola per riprendere le lezioni dopo le vacanze.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.