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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV07 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 7 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 7 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 7 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 7 ottobre

Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Ömer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Omer e Asiye rimangono intrappolati nell'incendio provocato da Tolga. Doruk, Kaan e Ogulcan rientrano nel locale riuscendo a metterli in salvo.

All'arrivo dei soccorsi, Omer accusa apertamente Tolga di aver provocato l'incendio, ma lui nega ogni responsabilità.

Due settimane dopo l'incidente, i ragazzi tornano a scuola per riprendere le lezioni dopo le vacanze.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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