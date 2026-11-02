Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a sabato 14 novembre durante i prossimi episodi di Tutto per la mia famiglia 2 (titolo originale: Kardeşlerim ), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 . Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity .

Nebahat si è convinta a rivelare ai fratelli Eren tutte le responsabilità del suo ex marito Akif per vendicarsi del suo nuovo matrimonio. Tuttavia, Akif riesce a fermarla.

Nonostante ciò, i segreti di Akif non sono ancora al sicuro: un compito assegnato dalla professoressa Filiz ai ragazzi rischia di svelare la verità sulla morte di Kadir.



Orhan se n'è andato di casa e si appoggia temporaneamente in una stanzetta offerta da Gonul.



Doruk porta Asiye ed Emel a fare una passeggiata al parco e organizza una dolce sorpresa per la bimba, che sogna di avere un paio di scarpe con le luci.



Intanto, Omer scopre che Ogulcan continua a vendere cozze per strada nonostante le minacce ricevute e interviene per proteggerlo dai criminali della zona buttando a terra la merce.



Doruk si ritrova a cena non solo con Akif, Harika e Suzan. Un incontro organizzato dalla coppia per comunicare ai ragazzi che si sposeranno la settimana successiva.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE