Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 2 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Dopo che Asiye viene ferita dal colpo di pistola destinato a Omer, la famiglia Eren vive ore di tensione, fino a quando il medico la dichiara fuori pericolo.
Omer si sente in colpa per l’accaduto e Doruk lo accusa, dando vita a un nuovo litigio.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.