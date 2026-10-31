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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV31 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 31 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 31 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 31 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 31 ottobre

Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Su Burcu Yazgi Coskun (Asiye) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Resul mostra a Nebahat il video di Akif che uccide Veli e le comunica l'intenzione di denunciarlo. La donna, terrorizzata all'idea che Akif finisca in carcere e che i suoi figli vengano considerati figli di un assassino, cerca di fermarlo e lo colpisce alla testa, lasciandolo a terra privo di sensi.

Akif raggiunge Nebahat, Resul riacquista i sensi e ne scaturisce una lite tra lui e Akif, durante la quale Resul scivola, sbatte la testa e muore. Akif e Nebahat tentano di cancellare ogni traccia e si dileguano, convinti di essere ormai nei guai.

Nel frattempo, Tayfun - sfuggito all'incursione della polizia - affronta Omer e gli spara, ma Asiye si intromette per proteggerlo e viene colpita dal proiettile.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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