Resul mostra a Nebahat il video di Akif che uccide Veli e le comunica l'intenzione di denunciarlo. La donna, terrorizzata all'idea che Akif finisca in carcere e che i suoi figli vengano considerati figli di un assassino, cerca di fermarlo e lo colpisce alla testa, lasciandolo a terra privo di sensi.



Akif raggiunge Nebahat, Resul riacquista i sensi e ne scaturisce una lite tra lui e Akif, durante la quale Resul scivola, sbatte la testa e muore. Akif e Nebahat tentano di cancellare ogni traccia e si dileguano, convinti di essere ormai nei guai.



Nel frattempo, Tayfun - sfuggito all'incursione della polizia - affronta Omer e gli spara, ma Asiye si intromette per proteggerlo e viene colpita dal proiettile.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE