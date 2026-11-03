La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 4 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Suzan si ritrova a essere la principale sospettata per la morte di Resul. Akif raggiunge Suzan in centrale e cerca di tranquillizzarla, promettendole di far intervenire il proprio avvocato.