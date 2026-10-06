Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 6 ottobre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Berk perde la fiducia di Aybike, la quale scopre casualmente che sua madre lavorava e viveva a casa di Berk e Ayla. Nel frattempo, Akif mostra a Resul le foto di Ayla davanti all'ospedale e lo inganna con la minaccia di un imminente scandalo per presunte violenze domestiche.

Durante una festa tra studenti, scoppia una violenta rissa che degenera rapidamente, soprattutto a causa dello scontro tra Omer e Tolga. Poco dopo quest'ultimo, accecato dalla rabbia, appicca un incendio nel locale, intrappolando i ragazzi all'interno.

Tutti cercano una via di fuga, mentre Omer si accorge che sua sorella Asiye è rimasta bloccata in bagno. Determinato a salvarla, torna indietro e riesce a trovarla, ma entrambi restano intrappolati.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il weekend alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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