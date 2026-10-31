La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 2 novembre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La famiglia Eren si trova in ospedale dopo che Asiye è stata colpita da un proiettile destinato a Omer.
Tutti vivono momenti di grande tensione, fino a quando il dottore non annuncia che Asiye è fuori pericolo.