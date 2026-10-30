Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 30 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Tayfun manda uno dei suoi scagnozzi a casa di Omer per intimidirlo. Omer si rivolge allora a Doruk, che gli dà il denaro necessario per chiudere il debito e sottrarsi una volta per tutte alla presa dello strozzino.
Akif lascia intendere a Suzan di aver divorziato e le chiede di sposarlo.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.