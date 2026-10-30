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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV30 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 30 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 30 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda venerdì 30 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 30 ottobre

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Tayfun manda uno dei suoi scagnozzi a casa di Omer per intimidirlo. Omer si rivolge allora a Doruk, che gli dà il denaro necessario per chiudere il debito e sottrarsi una volta per tutte alla presa dello strozzino.

Akif lascia intendere a Suzan di aver divorziato e le chiede di sposarlo.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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