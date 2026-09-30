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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV30 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 30 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 30 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 30 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 30 settembre

Adsiz Asli Mavitan (Ayla) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Adsiz Asli Mavitan (Ayla) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ogulcan viene finalmente scarcerato quando il ragazzo si risveglia dal coma. In realtà Sengul, per salvare il figlio ha accettato il ricatto di Ilknur: consegnarle Emel.

Ilknur decide di portare via la bambina con l'inganno, mentre Sengul cerca di nascondere la verità. Il piano fallisce quando Emel riesce a fuggire durante una sosta in una stazione di servizio. Infine, rientrati a casa, i ragazzi scoprono che Emel è scomparsa.

Tutti si impegnano nella ricerca ma l'indagine prende una piega inquietante quando lo zaino di Emel viene ritrovato in un bosco nei pressi di Sapanca, facendo temere un rapimento.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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