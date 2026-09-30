La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda mercoledì 30 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

Ogulcan viene finalmente scarcerato quando il ragazzo si risveglia dal coma. In realtà Sengul, per salvare il figlio ha accettato il ricatto di Ilknur: consegnarle Emel.

Ilknur decide di portare via la bambina con l'inganno, mentre Sengul cerca di nascondere la verità. Il piano fallisce quando Emel riesce a fuggire durante una sosta in una stazione di servizio. Infine, rientrati a casa, i ragazzi scoprono che Emel è scomparsa.

Tutti si impegnano nella ricerca ma l'indagine prende una piega inquietante quando lo zaino di Emel viene ritrovato in un bosco nei pressi di Sapanca, facendo temere un rapimento.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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