Kaan riesce a ritrovare Emel e a riportarla sana e salva dalla sua famiglia. Poco dopo, però, emerge una verità sconvolgente: Sengul ha consegnato la bambina a Ilknur per ottenere la scarcerazione di Ogulcan.

Orhan caccia di casa sua moglie, Omer la accusa di aver sacrificato Emel per i suoi interessi. Rimasta sola, Sengul cerca aiuto dalla sorella Sermin e da Sebahat.

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