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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV30 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda giovedì 1 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 1 ottobre dalle 16:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

Cuneyt Mete (Orhan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Cuneyt Mete (Orhan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Kaan riesce a ritrovare Emel e a riportarla sana e salva dalla sua famiglia. Poco dopo, però, emerge una verità sconvolgente: Sengul ha consegnato la bambina a Ilknur per ottenere la scarcerazione di Ogulcan.

Orhan caccia di casa sua moglie, Omer la accusa di aver sacrificato Emel per i suoi interessi. Rimasta sola, Sengul cerca aiuto dalla sorella Sermin e da Sebahat.

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