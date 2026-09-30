La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda giovedì 1 ottobre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Kaan riesce a ritrovare Emel e a riportarla sana e salva dalla sua famiglia. Poco dopo, però, emerge una verità sconvolgente: Sengul ha consegnato la bambina a Ilknur per ottenere la scarcerazione di Ogulcan.
Orhan caccia di casa sua moglie, Omer la accusa di aver sacrificato Emel per i suoi interessi. Rimasta sola, Sengul cerca aiuto dalla sorella Sermin e da Sebahat.