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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV28 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 28 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 28 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda lunedì 28 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 28 settembre

Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Cihan Simsek (Ogulcan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Doruk vorrebbe chiarire con Asiye, ma lei non ha intenzione di perdonarlo. Ogulcan viene aggredito dai compagni di cella, ma riesce a riprendersi nonostante il duro colpo.

Nel frattempo, Emir riapre gli occhi e si sveglia dal coma, ma Ilknur decide di non rivelarlo a Sengul, per poterla ricattare. Infatti, se le consegnerà Emel, farà ritirare la denuncia contro Ogulcan. Resul e Akif falliscono nel tentativo di ottenere l’appalto, mentre Kayhan fa credere a Resul che Suzan lo abbia tradito, portando avanti il piano di Akif.

Infine, Resul licenzia Suzan, mentre Harika è delusa dalla madre che non ha saputo farsi valere.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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