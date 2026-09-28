Doruk vorrebbe chiarire con Asiye, ma lei non ha intenzione di perdonarlo. Ogulcan viene aggredito dai compagni di cella, ma riesce a riprendersi nonostante il duro colpo.

Nel frattempo, Emir riapre gli occhi e si sveglia dal coma, ma Ilknur decide di non rivelarlo a Sengul, per poterla ricattare. Infatti, se le consegnerà Emel, farà ritirare la denuncia contro Ogulcan. Resul e Akif falliscono nel tentativo di ottenere l’appalto, mentre Kayhan fa credere a Resul che Suzan lo abbia tradito, portando avanti il piano di Akif.

Infine, Resul licenzia Suzan, mentre Harika è delusa dalla madre che non ha saputo farsi valere.

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