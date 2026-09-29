La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda martedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La famiglia Eren ritrova la speranza quando il ragazzo ferito si risveglia dal coma e sua madre decide di ritirare la denuncia contro Ogulcan. Il ragazzo si prepara a tornare a casa, ma Sengul nasconde un terribile segreto. Per salvare il figlio, infatti, ha ceduto al ricatto di Ilknur: consegnarle Emel.

Convinta di offrirle una vita migliore, Ilknur fugge con la bambina, ma Emel riesce a scappare durante una sosta. Mentre Sengul è tormentata dai sensi di colpa, la famiglia scopre che Emel è scomparsa e dà il via alle ricerche.

L'indagine prende una piega inquietante quando lo zaino di Emel viene ritrovato in un bosco nei pressi di Sapanca.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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