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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV29 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 29 settembre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 29 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 29 settembre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 29 settembre

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La famiglia Eren ritrova la speranza quando il ragazzo ferito si risveglia dal coma e sua madre decide di ritirare la denuncia contro Ogulcan. Il ragazzo si prepara a tornare a casa, ma Sengul nasconde un terribile segreto. Per salvare il figlio, infatti, ha ceduto al ricatto di Ilknur: consegnarle Emel.

Convinta di offrirle una vita migliore, Ilknur fugge con la bambina, ma Emel riesce a scappare durante una sosta. Mentre Sengul è tormentata dai sensi di colpa, la famiglia scopre che Emel è scomparsa e dà il via alle ricerche.
L'indagine prende una piega inquietante quando lo zaino di Emel viene ritrovato in un bosco nei pressi di Sapanca.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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