La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 30 settembre dalle 16:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
La gioia per il ritorno di Ogulcan si trasforma così in un incubo: rientrati a casa, i ragazzi scoprono che Emel è scomparsa. Le ricerche coinvolgono familiari, amici e gendarmeria.
L'indagine prende una piega inquietante quando lo zaino di Emel viene ritrovato in un bosco nei pressi di Sapanca.