Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV29 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 30 settembre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda mercoledì 30 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 30 settembre dalle 16:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 30 settembre

Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Fadik Sevin Atasoy (Sengul) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La gioia per il ritorno di Ogulcan si trasforma così in un incubo: rientrati a casa, i ragazzi scoprono che Emel è scomparsa. Le ricerche coinvolgono familiari, amici e gendarmeria.

L'indagine prende una piega inquietante quando lo zaino di Emel viene ritrovato in un bosco nei pressi di Sapanca.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto