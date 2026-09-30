Dopo essere stata cacciata di casa da Orhan a seguito del tentativo di dare in adozione Emel, Sengul fa credere di essersi trasferita dalla sorella, ma in realtà passa le notti in strada.



Intanto, Suzan si reca da Kayhan e scopre che è stata Ayla a spacciarsi per lei e a fornirgli le informazioni per vincere l'appalto.

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