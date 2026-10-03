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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV03 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 3 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 3 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda sabato 3 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 3 ottobre

Yigit Kocak (Omer) e Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) e Lizge Comert (Susen) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sebahat aiuta Sengul a ricordare quanto accaduto prima dell'incidente. Sengul, venuta a conoscenza dei suoi comportamenti, chiede scusa a Emel. Orhan non crede che la moglie abbia mai perso la memoria.

Tolga è convinto di aver chiarito con Cemile ma non sa che lei sta pianificando di andarsene. A scuola, Doruk ha un attacco di gelosia dopo aver visto la presentazione dei progetti di fotografia di Kaan e Asiye.

Tolga, invece, mostra delle immagini dei compagni, "ritratti" per come, secondo lui, sono davvero. Infine, Akif scopre che Suzan ha riottenuto il lavoro ed è tornata al fianco di Resul.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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