La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia ( Kardeşlerim ) è andata in onda venerdì 2 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

Omer e Susen lavorano insieme al compito di fotografia, mentre Asiye realizza il progetto con Kaan nel giardino di casa sua, ma Doruk si ingelosisce.

Nebahat spera che una possibile relazione tra Asiye e Kaan allontani definitivamente la ragazza da Doruk. Nel frattempo, Cemile scopre le bugie di Tolga e decide di lasciarlo per tornare in orfanotrofio. Il ragazzo si dispera e le impedisce di andarsene.

Resul si scusa con Suzan e le propone di tornare a lavorare insieme. Sengul, dopo essere stata cacciata dal marito, chiede ad Ayla di poter restare a dormire a casa sua, così Berk scopre che lavora da loro come donna delle pulizie.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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