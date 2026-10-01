Sengul è stata cacciata di casa da Orhan e fa credere di essersi trasferita dalla sorella, in realtà passa le notti in strada. Tornata per un momento a casa a prendere delle cose, trova Sebahat che continua a rimarcare il suo errore.

Decide poi di andare da Ayla anche se non è il suo giorno di lavoro, cerca di trattenersi da lei e la donna la accoglie anche per la notte. Intanto, Suzan si reca da Kayhan e scopre che Ayla si è spacciata per lei e ha fornito le informazioni per vincere l'appalto.

I ragazzi, a scuola, hanno un confronto con Tolga ed emerge che ha molestato Harika. Per questo Cemile decide di porre fine al loro rapporto. Infine, i ragazzi devono affrontare un compito di fotografia. Omer e Susen lavorano insieme sulle emozioni, mentre Asiye realizza il progetto con Kaan nel giardino di casa sua.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE