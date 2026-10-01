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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV02 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata dell'1 ottobre in seconda serata in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda l'1 ottobre in seconda serata su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 1 ottobre in seconda serata Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata dell'1 ottobre in seconda serata

Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Eren Oren (Kaan) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Sengul è stata cacciata di casa da Orhan e fa credere di essersi trasferita dalla sorella, in realtà passa le notti in strada. Tornata per un momento a casa a prendere delle cose, trova Sebahat che continua a rimarcare il suo errore.

Decide poi di andare da Ayla anche se non è il suo giorno di lavoro, cerca di trattenersi da lei e la donna la accoglie anche per la notte. Intanto, Suzan si reca da Kayhan e scopre che Ayla si è spacciata per lei e ha fornito le informazioni per vincere l'appalto.

I ragazzi, a scuola, hanno un confronto con Tolga ed emerge che ha molestato Harika. Per questo Cemile decide di porre fine al loro rapporto. Infine, i ragazzi devono affrontare un compito di fotografia. Omer e Susen lavorano insieme sulle emozioni, mentre Asiye realizza il progetto con Kaan nel giardino di casa sua.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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