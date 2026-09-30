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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV30 settembre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata dell'1 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda l'1 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 1 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata dell'1 ottobre

Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Yigit Kocak (Omer) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

La vicenda di Emel si risolve con il suo ritrovamento da parte di Kaan, che la riporta finalmente a casa, ma una rivelazione sconvolge tutti: Sengul l’aveva consegnata a Ilknur in cambio della libertà di Ogulcan.

La verità ha delle conseguenze: Orhan allontana la moglie e Omer la accusa di aver messo i propri interessi davanti alla sicurezza della bambina. Sengul, ormai sola e senza sostegno, tenta invano di ottenere l’aiuto della sorella Sermin e di Sebahat.

Nel frattempo, Harika scopre che Resul ha licenziato Suzan, ritenendola responsabile del passaggio di informazioni verso un'azienda concorrente, e decide di aiutarla a dimostrare la sua innocenza.

Durante una riunione scolastica, Nebahat e Ayla attaccano pubblicamente Suzan.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e il sabato e la domenica alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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