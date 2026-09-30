La vicenda di Emel si risolve con il suo ritrovamento da parte di Kaan, che la riporta finalmente a casa, ma una rivelazione sconvolge tutti: Sengul l’aveva consegnata a Ilknur in cambio della libertà di Ogulcan.

La verità ha delle conseguenze: Orhan allontana la moglie e Omer la accusa di aver messo i propri interessi davanti alla sicurezza della bambina. Sengul, ormai sola e senza sostegno, tenta invano di ottenere l’aiuto della sorella Sermin e di Sebahat.

Nel frattempo, Harika scopre che Resul ha licenziato Suzan, ritenendola responsabile del passaggio di informazioni verso un'azienda concorrente, e decide di aiutarla a dimostrare la sua innocenza.

Durante una riunione scolastica, Nebahat e Ayla attaccano pubblicamente Suzan.

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