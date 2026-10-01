I ragazzi affrontano un compito di fotografia e Omer lavora insieme a Susen sulle emozioni. Asiye realizza il progetto con Kaan nel giardino di casa sua e fa ingelosire Doruk.

Nebahat spera che l'avvicinamento tra Asiye e Kaan allontani definitivamente la ragazza da Doruk. Nel frattempo, Cemile scopre le bugie di Tolga e decide di lasciarlo per tornare in orfanotrofio. Il ragazzo, quindi, le sottrae il telefono e fa il possibile per impedirle di uscire di casa.

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