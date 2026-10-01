La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 2 ottobre, alle 16.10, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
I ragazzi affrontano un compito di fotografia e Omer lavora insieme a Susen sulle emozioni. Asiye realizza il progetto con Kaan nel giardino di casa sua e fa ingelosire Doruk.
Nebahat spera che l'avvicinamento tra Asiye e Kaan allontani definitivamente la ragazza da Doruk. Nel frattempo, Cemile scopre le bugie di Tolga e decide di lasciarlo per tornare in orfanotrofio. Il ragazzo, quindi, le sottrae il telefono e fa il possibile per impedirle di uscire di casa.