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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV01 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 2 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda venerdì 2 ottobre, alle 16.10, su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 2 ottobre

Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Recep Usta (Berk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

I ragazzi affrontano un compito di fotografia e Omer lavora insieme a Susen sulle emozioni. Asiye realizza il progetto con Kaan nel giardino di casa sua e fa ingelosire Doruk.

Nebahat spera che l'avvicinamento tra Asiye e Kaan allontani definitivamente la ragazza da Doruk. Nel frattempo, Cemile scopre le bugie di Tolga e decide di lasciarlo per tornare in orfanotrofio. Il ragazzo, quindi, le sottrae il telefono e fa il possibile per impedirle di uscire di casa.

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