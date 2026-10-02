La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda sabato 3 ottobre, alle 15.00, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Sengul tenta disperatamente di ricordare, così Sebahat la aiuta a ricostruire quanto accaduto prima dell'incidente. Orhan, sentendo Sengul, si irrita convinto che la moglie non abbia mai perso la memoria.
Quando capisce di aver frainteso, le chiede perdono, ma Sengul, ferita, si distacca. Nel frattempo, Tolga è convinto di aver chiarito con Cemile, senza sapere che lei sta pianificando di andarsene. Infine, a scuola, i ragazzi presentano i loro progetti di fotografia.