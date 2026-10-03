La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda domenica 4 ottobre, alle 15.00, su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Akif, Ayla e Nebahat utilizzano l'incidente di Ayla per costruire un piano che metta Resul in cattiva luce. Intanto, nonostante gli ultimi disperati tentativi di Tolga di fermarla, Cemile si trasferisce dagli Eren. Ma il ragazzo non si rassegna e si presenta da lei.
Anche Doruk fatica ad accettare la fine della sua relazione, cerca nel computer di Kaan per trovare foto di Asiye. Improvvisamente vede il video della morte di Veli, ma il fratello lo interrompe prima che possa vederlo.