Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 3 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Omer si sente responsabile di quanto accaduto ad Asiye; litiga anche con Doruk che lo accusa di aver messo tutti in pericolo.
Intanto, la morte di Resul sconvolge Ayla e Berk.
Suzan viene trovata dalla polizia a casa di Resul, insieme al corpo senza vita dell'uomo e con le mani sporche di sangue.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.