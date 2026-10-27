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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV27 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 27 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 27 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 27 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 27 ottobre

Enes Demirkapı (Emir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Enes Demirkapı (Emir) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Durante una pausa a scuola, un acceso scontro tra Emir e Dora degenera in un’umiliazione pubblica.

Omer interviene in difesa della ragazza, ma la scena viene fraintesa da Susen, che si lascia sopraffare dalla gelosia.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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