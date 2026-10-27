Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda martedì 27 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Durante una pausa a scuola, un acceso scontro tra Emir e Dora degenera in un’umiliazione pubblica.
Omer interviene in difesa della ragazza, ma la scena viene fraintesa da Susen, che si lascia sopraffare dalla gelosia.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:15 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.