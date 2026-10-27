La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda mercoledì 28 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Durante educazione fisica, le ragazze della classe dei fratelli Eren si scontrano, finendo nei guai.
Intanto, Sengul cerca goffamente di riconquistare Orhan seguendo i consigli di Ogulcan, che si ritiene un esperto in amore.