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Tutto per la mia famiglia
SERIE TV26 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 27 ottobre

La nuova puntata della seconda stagione serie turca Tutto per la mia famiglia andrà in onda martedì 27 ottobre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 27 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Tutto per la mia famiglia 2, le anticipazioni del 27 ottobre

Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Gozde Turker (Harika) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Nel corso di un momento di pausa a scuola, si accende una lite tra Emir e Dora che degenera in una vera e propria umiliazione pubblica.

Omer interviene per difendere Dora. Susen fraintende quanto accaduto e cede alla gelosia.

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