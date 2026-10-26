La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda martedì 27 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nel corso di un momento di pausa a scuola, si accende una lite tra Emir e Dora che degenera in una vera e propria umiliazione pubblica.
Omer interviene per difendere Dora. Susen fraintende quanto accaduto e cede alla gelosia.