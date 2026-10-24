La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) andrà in onda lunedì 26 ottobre dalle 16:00 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di Tutto per la mia famiglia già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Omer riesce finalmente a rateizzare il debito che ha con il suo creditore Tayfun.
Nel mentre, Orhan e Sengul continuano a battibeccare.
Infine, Resul riceve un'inaspettata e devastante visita della polizia finanziaria.