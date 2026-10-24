Omer riesce finalmente a rateizzare il debito che ha con il suo creditore Tayfun.



Nel mentre, Orhan e Sengul continuano a battibeccare.



Infine, Resul riceve un'inaspettata e devastante visita della polizia finanziaria.

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