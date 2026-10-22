Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 22 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Ozge cerca di allontanare Doruk da Asiye. Omer, grazie al nuovo lavoro con Tayfun, riesce finalmente a garantire alla famiglia una tavola più ricca e porta Susen al loro primo vero appuntamento.
Sengul prova a riconquistare Orhan, ma il marito si rifiuta persino di rivolgerle la parola. Nebahat scopre grazie a Doruk che Akif e Suzan in realtà non sono tornati a essere amanti.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.