Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Tutto per la mia famiglia
SERIE TV22 ottobre 2026

Tutto per la mia famiglia 2, la puntata del 22 ottobre in streaming

La puntata di Tutto per la mia famiglia 2, andata in onda il 22 ottobre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda giovedì 22 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.

Tutto per la mia famiglia 2, la trama della puntata del 22 ottobre

Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2
Onur Seyit Yaran (Doruk) in una scena di Tutto per la mia famiglia 2

Ozge cerca di allontanare Doruk da Asiye. Omer, grazie al nuovo lavoro con Tayfun, riesce finalmente a garantire alla famiglia una tavola più ricca e porta Susen al loro primo vero appuntamento.

Sengul prova a riconquistare Orhan, ma il marito si rifiuta persino di rivolgerle la parola. Nebahat scopre grazie a Doruk che Akif e Suzan in realtà non sono tornati a essere amanti.

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
Guarda anche

Leggi anche

Microdrama
  • Love devotion
  • Triangolo d'amore
  • Il prezzo del tradimento
  • In sua difesa
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • Il peccato e la vergogna
  • High school secrets
  • Too young to love me
  • Rosy Abate - La serie
  • Forget me not
  • I segreti della porta accanto