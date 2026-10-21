Una nuova puntata della seconda stagione della serie turca Tutto per la mia famiglia (Kardeşlerim) è andata in onda mercoledì 21 ottobre nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata è disponibile gratis su Mediaset Infinity, dove potete vedere tutti gli episodi di Tutto per la mia famiglia 2.
Nebahat si infuria con Akif, tornato a casa per recuperare alcuni vestiti: la donna è convinta che abbia già iniziato a convivere con Suzan.
A scuola il preside annuncia un’asta di beneficenza per la quale gli studenti dovranno realizzare degli oggetti da mettere in vendita.
Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00, il giovedì in prima serata e il sabato alle 14:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.